В Новогоднюю ночь в Лейпциге сгорели семь машин армии ФРГ

16:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь автомобилей Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) сгорели минувшей ночью в Лейпциге. Об этом сообщили в пятницу в полиции города.

Джипы - всего 10 машин - находились на парковке одного из автоцентров. Правоохранительные органы исходят из того, что их умышленно подожгли. В целом же минувшая ночь в Лейпциге прошла спокойно, отметили в полиции.

В Берлине в течение ночи в отделения оказания неотложной помощи было доставлено около десятка человек, пострадавших при взрыве пиротехники. В основном речь идет об ожогах и переломах, но в двух случаях врачам пришлось ампутировать конечности.