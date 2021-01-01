В некоторых регионах Франции решено ужесточить антиковидные меры
17:05 01.01.2021 Источник: Интерфакс
Власти Франции приняли решение об ужесточении ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19, в ряде регионов, передают в пятницу европейские СМИ.
Так, в некоторых частях страны, на востоке, а также в Приморских Альпах, где расположен город Ницца, комендантский час теперь будет начинаться не с 20:00, а с 18:00. На ужесточении ограничительных мер настаивали мэры городов, где система здравоохранения с трудом справляется с наплывом заболевших коронавирусом в больницах.
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