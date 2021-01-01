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Вето Трампа на проект оборонного бюджета не сработало в Сенате Конгресса США

22:00 01.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США в пятницу преодолел вето президента Дональда Трампа, который заблокировал ранее проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в стране 1 октября 2020 года) в размере 740 млрд долларов. Трансляцию голосования вели американские новостные телеканалы.

Палата представителей Конгресса преодолела вето главы государства в понедельник. Таким образом, несмотря на противодействие американского лидера, вступают в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Обе палаты Конгресса впервые за все время президентства Трампа смогли преодолеть его вето.


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