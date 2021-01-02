Очередной черный монолит, как в "Космической одиссее", был обнаружен в Канаде
09:00 02.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таинственный монолит, похожий на объекты, которые ранее были обнаружены в США и ряде европейских стран, появился в канадском Торонто. Об этом в пятницу сообщил телеканал Си-ти-ви.
Предмет, высота которого составляет примерно 3,5 метра, неожиданно появился на пляже озера Онтарио в канун нового года и сразу вызвал большой ажиотаж среди местных жителей, которые стали приходить на берег, чтобы сфотографироваться с ним. Правда, уже 1 января вандалы разрисовали металлический предмет красной краской. В мэрии города заявили, что в курсе того, что этот объект появился в Торонто, но добавили, что не знают кто и когда его там его установил.
В конце ноября первый такой монолит был обнаружен в удаленной пустынной местности американского штата Юта. Изготовленный из блестящего металла массивный прямоугольный брус выступал из земли на высоту около 4 м. Как рассказали в Управлении общественной безопасности Юты, объект был замечен случайно с вертолета на юго-востоке штата. Пролетая над одним из скалистых нагромождений, встречающихся в этой местности, члены экипажа увидели нечто похожее на то, что, как они объяснили журналистам, было показано в фильме "2001 год: Космическая одиссея" (1968). Однако спустя некоторое время таинственный объект исчез так же загадочно, как и появился.
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