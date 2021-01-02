Погода в Москве: 2 января будет тепло не по-зимнему

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, осадки, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе будет от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.