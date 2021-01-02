Иран в Персидском заливе повысил уровень боеготовности ВМС - разведка США
09:23 02.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательные службы США полагают, что Иран за последние двое суток повысил уровень боеготовности части морских сил. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в пятницу на сайте телеканала Си-эн-эн.
По версии его источника из числа официальных лиц США, "разведывательные данные свидетельствуют о том, что за последние 48 часов был повышен уровень боеготовности некоторых морских сил Ирана в районе Персидского залива". Как отмечает Си-эн-эн, ранее на этой неделе источник в военном ведомстве сообщил, что Иран якобы "перебрасывает в Ирак баллистические ракеты малой дальности".
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