0
0
138
НОВОСТИ

Обновленная система предупреждения о ракетном нападении готовится в РФ к постановке на боевое дежурство

10:30 02.01.2021 Источник: Интерфакс

Усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году.

Систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных, сказал ранее "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН, глава концерна "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Замечания, которые поступили от министерства обороны России, устранены. Штатно усовершенствованная система должна быть запущена в эксплуатацию в 2021 году", - сказал Боев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:30 02.01.2021
В кинотеатрах России кассовые сборы в 2020-м году упали почти на 60%
0
35
11:00 02.01.2021
Западный военный округ усилят "Терминаторами" и новыми танками Т-90М
0
109
10:00 02.01.2021
В Москве подорожала часть категорий билетов на проезд в общественном транспорте
0
173
09:29 02.01.2021
Пентагон решил отложить полномасштабный выпуск истребителей F-35
0
232
09:23 02.01.2021
Иран в Персидском заливе повысил уровень боеготовности ВМС - разведка США
0
225
09:15 02.01.2021
Погода в Москве: 2 января будет тепло не по-зимнему
0
199
09:00 02.01.2021
Очередной черный монолит, как в "Космической одиссее", был обнаружен в Канаде
0
231
22:00 01.01.2021
Вето Трампа на проект оборонного бюджета не сработало в Сенате Конгресса США
0
814
17:05 01.01.2021
В некоторых регионах Франции решено ужесточить антиковидные меры
0
902
16:51 01.01.2021
В Новогоднюю ночь в Лейпциге сгорели семь машин армии ФРГ
0
1088

Возврат к списку