Обновленная система предупреждения о ракетном нападении готовится в РФ к постановке на боевое дежурство
10:30 02.01.2021 Источник: Интерфакс
Усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году.
Систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных, сказал ранее "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН, глава концерна "МАК "Вымпел" Сергей Боев.
"Замечания, которые поступили от министерства обороны России, устранены. Штатно усовершенствованная система должна быть запущена в эксплуатацию в 2021 году", - сказал Боев.
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