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Западный военный округ усилят "Терминаторами" и новыми танками Т-90М

11:00 02.01.2021 Источник: Интерфакс

Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

"В течение года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М "Прорыв" боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры БТР-82А", - цитирует Киселя пресс-служба ЗВО.

По его словам, армия также получит разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другую технику.

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