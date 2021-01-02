В кинотеатрах России кассовые сборы в 2020-м году упали почти на 60%

11:30 Источник: Интерфакс

Объем кассовых сборов в российских кинотеатрах сократился на 58,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сообщили в Фонде кино.

"В 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 22,8 млрд рублей ($341 млн), в кинотеатрах страны было продано 88,7 млн билетов. Снижение по сравнению с 2019 годом составило -58,8% по кассовым сборам и -59,6% по количеству проданных билетов", - говорится в сообщении фонда.

Кассовые сборы российского кино составили 10,7 миллиарда рублей (46,9% от общих, падение 12,6%), зарубежных - 12,1 миллиарда (падение на 71,9%). Количество билетов, проданных в кинотеатры в 2020 году составило 88,7 млн, из них 68,6% были проданы в первые три месяца года.