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НОВОСТИ

В Москве все социальные выплаты увеличены на 3,7%

12:00 02.01.2021 Источник: Интерфакс

В Москве все социальные выплаты и минимальная пенсия с учетом городской надбавки увеличены на 3,7% с 1 января.

Соответствующие постановления правительства Москвы ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, неработающие пенсионеры, проживающие в Москве не менее 10 лет, с января теперь будут получать не менее 20 222 рублей в месяц вместо 19 500 рублей прежде.

При этом пенсионеры, проживающие в Москве менее 10 лет, в соответствии с городским законом, с 1 января будут получать не менее 13 496 рублей. В 2020 году минимальный размер пенсии для них составлял 12 578 рублей.

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