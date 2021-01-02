В Новогоднюю ночь во Франции сожгли гораздо меньше автомобилей, чем в прошлом году
12:30 02.01.2021 Источник: Газета.Ru
Во Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль в ночь на 1 января. Об этом информирует радиостанция Europe 1.
Отмечается, что цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе МВД страны о происшествиях в новогоднюю ночь в связи с тем, что глава ведомства Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, «чтобы избежать любых элементов соревнования» по числу поджогов.
Согласно информации полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зарегистрировано 1457 поджогов.
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