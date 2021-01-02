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НОВОСТИ

Данные о заражении коронавирусом в России на 2 января, 2021

11:45 02.01.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 301 случай, умерли за сутки 447 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 26 301 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 889 (14,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 447.

По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 5 тыс. 452 новых случая COVID-19, 76 пациентов скончались, выздоровели 6 тыс. 107 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 тыс. 742) и Московская область (1 тыс. 564) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 212 тыс. 637 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+0,8), 58 тыс. 002 умерших и 2 млн 599 тыс. 035 выписанных, в том числе 18 тыс. 897 выписаны за последние сутки.

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