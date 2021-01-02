Вакцину "Спутник V" пытаются зарегистрировать в Украине
12:46 02.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан. Об этом сообщил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, слова которого приводятся в субботу на ее сайте.
"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - сообщил Медведчук, уточнив, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.
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