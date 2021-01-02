РПЦ не рекомендует пожилым людям посещать храмы на Рождество
14:45 02.01.2021 Источник: Интерфакс
Русская православная церковь рекомендует пожилым москвичам и жителям ряда других регионов не посещать храмы на Рождество во избежание заражения коронавирусом.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) отметил, что в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, хотя кое-где ограничено количество одновременно находящихся в них. Кроме того, в каких-то приходах РПЦ в дальнем зарубежье, по словам иерарха, некоторые люди также не смогут встретить Рождество в храме.
"Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции", - сказал митрополит.
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