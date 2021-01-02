Сертификат о вакцинации от COVID-19 доступен на портале госуслуг

15:00 Источник: Интерфакс

С начала года на портале госуслуг привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации", - сказал Мурашко журналистам в Твери в субботу. Он отметил, что прививочные кабинеты начнут работать с 4 января.

Вместе с тем пока неясно, будет ли давать данный паспорт какие-либо преференции привитым.