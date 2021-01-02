0
0
94
НОВОСТИ

Сертификат о вакцинации от COVID-19 доступен на портале госуслуг

15:00 02.01.2021 Источник: Интерфакс

С начала года на портале госуслуг привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации", - сказал Мурашко журналистам в Твери в субботу. Он отметил, что прививочные кабинеты начнут работать с 4 января.

Вместе с тем пока неясно, будет ли давать данный паспорт какие-либо преференции привитым.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:44 02.01.2021
Новые велосипеды во Франции теперь нужно регистрировать
0
72
14:45 02.01.2021
РПЦ не рекомендует пожилым людям посещать храмы на Рождество
0
166
12:46 02.01.2021
Вакцину "Спутник V" пытаются зарегистрировать в Украине
0
306
12:30 02.01.2021
В Новогоднюю ночь во Франции сожгли гораздо меньше автомобилей, чем в прошлом году
0
267
12:00 02.01.2021
В Москве все социальные выплаты увеличены на 3,7%
0
321
11:45 02.01.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 2 января, 2021
0
317
11:30 02.01.2021
В кинотеатрах России кассовые сборы в 2020-м году упали почти на 60%
0
313
11:00 02.01.2021
Западный военный округ усилят "Терминаторами" и новыми танками Т-90М
0
383
10:30 02.01.2021
Обновленная система предупреждения о ракетном нападении готовится в РФ к постановке на боевое дежурство
0
413
10:00 02.01.2021
В Москве подорожала часть категорий билетов на проезд в общественном транспорте
0
405

Возврат к списку