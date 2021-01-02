Новые велосипеды во Франции теперь нужно регистрировать
15:44 02.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Покупатели новых велосипедов на территории Франции с 2021 года обязаны регистрировать их в специальной электронной базе данных. Об этом сообщает в субботу телеканал "Се-ньюс".
Теперь вместе с велосипедами в магазинах будут выдавать наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, информация с которого заносится в национальную базу данных. Код содержит информацию о номере, модели, дате регистрации транспортного средства, а также персональные данные покупателя. Наклейка должна быть легко читаема и находиться в доступном месте на раме.
Доступ к этим базам данных будут иметь сотрудники правоохранительных органов, а также муниципальные служащие и операторы велопарковок. При перепродаже владелец должен будет сообщить о своем намерении тому магазину, у которого будет зарегистрирован его велосипед. После сделки оператор изменит данные о владельце в своей базе в течение суток.
От магазинов пока не требуют регистрировать подержанные велосипеды при их перепродаже - это станет обязательным лишь в июле.
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