Глава Минздрава РФ рассказал, сколько человек уже привились от COVID-19

16:40 Источник: Интерфакс

В России привито от коронавируса 800 тыс. человек, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно. Более 800 тыс. человек получило вакцину", - сказал Мурашко журналистам в Твери в субботу.

Он отметил, что также активно вакцинируют лиц старше 60 лет.