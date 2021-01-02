Глава Минздрава РФ рассказал, сколько человек уже привились от COVID-19
16:40 02.01.2021 Источник: Интерфакс
В России привито от коронавируса 800 тыс. человек, всего в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно. Более 800 тыс. человек получило вакцину", - сказал Мурашко журналистам в Твери в субботу.
Он отметил, что также активно вакцинируют лиц старше 60 лет.
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