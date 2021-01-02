Индия первой успешно выделила британский вариант COVID-19
19:52 02.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия успешно выделила и культивировала британский вариант новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) на своей странице в "Твиттере".
"SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, отслеживался через общенациональную сеть лабораторий ICMR с первых дней эпидемии в Индии. Британский вариант вируса со всеми изменениями в настоящее время успешно выделен и культивируется в Национальном институте вирусологии благодаря клиническим образцам, собранным у лиц, вернувшихся из Великобритании", - говорится в сообщении.
Совет отмечает, что ни одна другая страна до сих пор не сообщала об успешном выделении этого варианта коронавируса. Всего в Индии отмечено 29 заразившихся британским штаммом, все они недавно вернулись из Великобритании.
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