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Индия первой успешно выделила британский вариант COVID-19

19:52 02.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия успешно выделила и культивировала британский вариант новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) на своей странице в "Твиттере".

"SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, отслеживался через общенациональную сеть лабораторий ICMR с первых дней эпидемии в Индии. Британский вариант вируса со всеми изменениями в настоящее время успешно выделен и культивируется в Национальном институте вирусологии благодаря клиническим образцам, собранным у лиц, вернувшихся из Великобритании", - говорится в сообщении.

Совет отмечает, что ни одна другая страна до сих пор не сообщала об успешном выделении этого варианта коронавируса. Всего в Индии отмечено 29 заразившихся британским штаммом, все они недавно вернулись из Великобритании.

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