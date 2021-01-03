Снятые на время новогодних праздников карантинные ограничения вновь введены в Грузии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом, которые по случаю Нового года ослабили с 24 декабря, в воскресенье вновь введены в Грузии. Таким образом, с 3 января по всей стране обязаны закрыться магазины оптовой и розничной торговли, кроме продуктовых, а также крупные торговые центры.



Послабление мер с 24 декабря, а затем их повторный ввод с 3 января оговаривались еще 28 ноября, когда правительство страны приняло решение о введении масштабных ограничений из- за растущей динамики заражений. Изначально говорилось, что в праздничные дни будет работать также общественный городской и междугородный транспорт, однако позже власти не рискнули пойти на этот шаг. Кроме того, 3-15 января в республике будут объявлены выходными днями.



Уже с 16 января, по плану правительства, ограничения должны будут действовать только по выходным. С 31 января все меры должны быть сняты. Запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, который действует ежедневно, по-прежнему остается в силе. Он будет снят лишь в ночь на Рождество - 7 января. Власти не раз заявляли, что план может быть пересмотрен в зависимости от интенсивности распространения инфекции.



Вместе с тем в Грузии больше недели наблюдается стабильный спад числа новых заражений: если 23 декабря в республике зафиксировано 2 345 случаев, то 2 января - 342, что является минимальным показателем после 30 сентября.



Первый случай заражения новым коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля. В стране с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения, был введен комендантский час, который действовал с 21:00 до 06:00. В течение лета в стране ежедневно фиксировали от 10 до 30 новых случаев. В сентябре эпидемическая ситуация начала резко ухудшаться. Из-за этого правительству вновь пришлось вводить масштабные ограничения на срок с 28 ноября по 31 января: закрылись торговые объекты, рестораны и кафе, оказались под запретом междугородные перевозки и работа общественного транспорта в крупных городах. Жителям страны с 21:00 до 05:00 запретили выходить на улицу.



