В Индии для использования одобрили две вакцины против коронавируса
09:50 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Обе эти компании представили данные о своих пробных испытаниях, и обеим было предоставлено разрешение на ограниченное экстренное использование", - сказал Самани.
Институт сыворотки Индии производит вакцину, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca ("Астразенека"), а Bharat Biotech - собственную вакцину Covaxin ("Коваксин").
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал это "решительным перелом" в борьбе с инфекцией. "Это побудит каждого индийца гордиться тем, что обе вакцины, которые получили разрешение на экстренное использование, сделаны в Индии!" - написал премьер на своей странице в "Твиттере".
Всего шесть вакцин проходят в Индии клинические испытания на разных стадиях, в том числе российская "Спутник V". Кроме того, еще несколько препаратов находятся на стадии доклинических испытаний.
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