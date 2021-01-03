В Индии для использования одобрили две вакцины против коронавируса

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия официально объявила в воскресенье об окончательном разрешении использовать в стране две вакцины против коронавирусной инфекции: препараты, производимые Институтом сыворотки Индии и местной компанией Bharat Biotech ("Бхарат байотек"). Об этом сообщил в прямом эфире индийских телеканалов генеральный контролер лекарственных средств Индии Венугопал Самани.



"Обе эти компании представили данные о своих пробных испытаниях, и обеим было предоставлено разрешение на ограниченное экстренное использование", - сказал Самани.



Институт сыворотки Индии производит вакцину, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca ("Астразенека"), а Bharat Biotech - собственную вакцину Covaxin ("Коваксин").



Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал это "решительным перелом" в борьбе с инфекцией. "Это побудит каждого индийца гордиться тем, что обе вакцины, которые получили разрешение на экстренное использование, сделаны в Индии!" - написал премьер на своей странице в "Твиттере".



Всего шесть вакцин проходят в Индии клинические испытания на разных стадиях, в том числе российская "Спутник V". Кроме того, еще несколько препаратов находятся на стадии доклинических испытаний.





