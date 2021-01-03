Порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами в 2021 году изменится
09:40 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, согласно документу, ведомство определило ряд оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол. "Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии", - говорится в документе.
При наличии таких оснований экзаменационное подразделение ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа через заказное письмо либо оно будет вручаться лично представителю автошколы.
Этим же документом предусмотрено, что автошколы в течение пяти дней с момента начала обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители с соблюдением требований о персональных данных. "Сведения о сформированных учебных группах и обучающихся в них вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции", - поясняется в документе.
МВД также будет проверять информацию о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем, а также сведения о медицинских организациях, выдавших медицинские заключения. В документе уточняется, что проверка таких сведений будет осуществляться через запросы посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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