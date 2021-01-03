Из-за непогоды в Псковской области без электричества остаются более 6 тыс. человек

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число потребителей, остающихся без электричества в Псковской области из-за снегопада за ночь сократилось почти в два раза, с 11,2 тыс. до 6,4 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы, в них задействованы 320 специалистов и 83 единицы техники, сообщается в воскресенье на официальном сайте Минэнерго России.



В субботу из-за налипания снега на провода в регионе электричества лишились более 1 тыс. населенных пунктов. Днем без света оставались около 16,2 тыс. человек, к вечеру число обесточенных потребителей сократилось до 11,2 тыс. в 766 населенных пунктах.



"Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, где из- за налипания мокрого снега на проводах произошли отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (дочерняя компания ПАО "Россети" - ПАО "МРСК Северо-Запада"). По состоянию на 08:40 без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 441 населенном пункте Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов (около 6 400 человек). Мощность отключенных потребителей - 4,5 МВт", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.



Для нормализации обстановки задействован 41 резервный источник энергоснабжения суммарной мощностью 1,8 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечены 73 бригады (320 специалистов и 83 единицы спецтехники). Температура наружного воздуха регионе 0 градусов.



