Более 400 танков, БМП и БТР получат Сухопутные войска РФ в 2021 году

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.



"В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники", - сообщили в ведомстве.



Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. "В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - уточнили в Минобороны.



Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.



