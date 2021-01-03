Более 400 танков, БМП и БТР получат Сухопутные войска РФ в 2021 году
11:10 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники", - сообщили в ведомстве.
Поставки будут осуществляться в рамках гособоронзаказа. "В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - уточнили в Минобороны.
Отмечается, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны будут переданы образцы, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.
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