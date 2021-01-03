В Пакистане в результате стрельбы одиннадцать человек погибли, трое ранены - агентство

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере одиннадцать работников угольной шахты погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.



Согласно его данным, неизвестные похитили работников шахты поздно вечером в субботу и расстреляли их.



Пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии ничего не известно.



Отмечается, что расследование продолжается. Пока никто не взял на себя ответственность за происшествие.



