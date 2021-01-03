В Пакистане в результате стрельбы одиннадцать человек погибли, трое ранены - агентство
12:10 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно его данным, неизвестные похитили работников шахты поздно вечером в субботу и расстреляли их.
Пострадавшие были доставлены в больницу, об их состоянии ничего не известно.
Отмечается, что расследование продолжается. Пока никто не взял на себя ответственность за происшествие.
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