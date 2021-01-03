Белорусские оппоненты власти вышли на первую акцию в новом году
13:10 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди выходят на прогулки с бело-красно-белыми флагами. По сообщению белорусского информационного портал Onliner, небольшие по численности марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Его участники скандируют "Живе Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!" ("Верим! Может! Победим!").
На опубликованных в телеграм-каналах видиороликах видно, что на акции вышли и жители улиц Захарова и Пулихова, а также Беды, прилегающей улицы в районе станции метро "Спортивная". Солидарность с журналистами выражают участники акции, которая проходит около факультета журналистики Белорусского госуниверситета.
Также в Уручье утром вдоль проспекта Независимости в цепь выстраивались и сторонники власти с красно-зелеными флагами.
Пока о задержаниях не сообщается, однако незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна " на своем сайте рассказал, что в первые дни нового года правоохранительными органами были задержаны на отдельных акциях не менее 10 человек.
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