Из-за новый санкция США норвежская компания остановила сертификацию "Северного потока - 2"

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтверждает прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода "Северный поток - 2" из-за новых санкций США. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель компании Роберт Ковни.



"DNV GL в ноябре 2020 года перестала предоставлять услуги судам, обслуживающим "Северный поток - 2". Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время", - указали в компании.



Как подчеркнули в DNV GL, данное заявление "сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации "Северного потока - 2".



1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".



