Из-за новый санкция США норвежская компания остановила сертификацию "Северного потока - 2"
13:20 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"DNV GL в ноябре 2020 года перестала предоставлять услуги судам, обслуживающим "Северный поток - 2". Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время", - указали в компании.
Как подчеркнули в DNV GL, данное заявление "сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации "Северного потока - 2".
1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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