К вечеру энергетики восстановят энергоснабжение в Псковской области - Минэнерго РФ
14:10 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Основную сеть и основных потребителей удастся полностью запитать и обеспечить энергоснабжением к вечеру третьего января. Вместе с тем могут оставаться неподключенными отдельные потребители по сети 0,4 кВ. Здесь мы бы призывали активнее обращаться к муниципальным службам, в энергетические компании с заявками об отсутствии энергоснабжения", - сказал он.
В субботу днем после ночного снегопада без электричества остались около 16,2 тыс. жителей в 1 008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов, а также 13 социально значимых объектов.
Сейчас без электричества в Псковской области остаются 6,4 тыс. потребителей.
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