К вечеру энергетики восстановят энергоснабжение в Псковской области - Минэнерго РФ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетики к вечеру воскресенья восстановят подачу электричества потребителям в Псковской области, которые ранее были обесточены из-за ледяного дождя и сильного снегопада. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".



"Основную сеть и основных потребителей удастся полностью запитать и обеспечить энергоснабжением к вечеру третьего января. Вместе с тем могут оставаться неподключенными отдельные потребители по сети 0,4 кВ. Здесь мы бы призывали активнее обращаться к муниципальным службам, в энергетические компании с заявками об отсутствии энергоснабжения", - сказал он.



В субботу днем после ночного снегопада без электричества остались около 16,2 тыс. жителей в 1 008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов, а также 13 социально значимых объектов.



Сейчас без электричества в Псковской области остаются 6,4 тыс. потребителей.



