Отставку лидера белорусских католиков принял Папа римский
15:30 03.01.2021 Источник: Интерфакс
"Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)" - говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье.
Напомним, что 3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет.
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