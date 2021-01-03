0
0
0
НОВОСТИ

Отставку лидера белорусских католиков принял Папа римский

15:30 03.01.2021 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск принял отставку лидера белорусских католиков, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.
"Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)" - говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье.

Напомним, что 3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:10 03.01.2021
К вечеру энергетики восстановят энергоснабжение в Псковской области - Минэнерго РФ
0
175
13:20 03.01.2021
Из-за новый санкция США норвежская компания остановила сертификацию "Северного потока - 2"
0
328
13:10 03.01.2021
Белорусские оппоненты власти вышли на первую акцию в новом году
0
290
12:10 03.01.2021
В Пакистане в результате стрельбы одиннадцать человек погибли, трое ранены - агентство
0
302
11:10 03.01.2021
Более 400 танков, БМП и БТР получат Сухопутные войска РФ в 2021 году
0
378
10:50 03.01.2021
Из-за непогоды в Псковской области без электричества остаются более 6 тыс. человек
0
348
10:00 03.01.2021
Снятые на время новогодних праздников карантинные ограничения вновь введены в Грузии
0
371
09:50 03.01.2021
В Индии для использования одобрили две вакцины против коронавируса
0
443
09:40 03.01.2021
Порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами в 2021 году изменится
0
361
19:52 02.01.2021
Индия первой успешно выделила британский вариант COVID-19
0
1094

Возврат к списку