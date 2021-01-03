В Москве в 2023 году построят первый в мире крытый центр для занятий серфингом
16:50 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Мэр добавил, что генератор волн планируется сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки.
"В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш "экзотический остров", - добавил Собянин.
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