Администрация Трампа проводила самую жесткую политику в отношении РФ - Помпео

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России. С таким утверждением выступил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео.



"Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты", - написал он на своей странице в "Твиттере".



