0
0
76
НОВОСТИ

Администрация Трампа проводила самую жесткую политику в отношении РФ - Помпео

17:10 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России. С таким утверждением выступил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео.

"Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:25 03.01.2021
В церковной лавке пенсионерке продали макароны вместо свечей
0
84
16:50 03.01.2021
В Москве в 2023 году построят первый в мире крытый центр для занятий серфингом
0
128
15:30 03.01.2021
Отставку лидера белорусских католиков принял Папа римский
0
223
14:10 03.01.2021
К вечеру энергетики восстановят энергоснабжение в Псковской области - Минэнерго РФ
0
241
13:20 03.01.2021
Из-за новый санкция США норвежская компания остановила сертификацию "Северного потока - 2"
0
417
13:10 03.01.2021
Белорусские оппоненты власти вышли на первую акцию в новом году
0
370
12:10 03.01.2021
В Пакистане в результате стрельбы одиннадцать человек погибли, трое ранены - агентство
0
370
11:10 03.01.2021
Более 400 танков, БМП и БТР получат Сухопутные войска РФ в 2021 году
0
453
10:50 03.01.2021
Из-за непогоды в Псковской области без электричества остаются более 6 тыс. человек
0
413
10:00 03.01.2021
Снятые на время новогодних праздников карантинные ограничения вновь введены в Грузии
0
428

Возврат к списку