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В прошлом году во Франции предотвращено 2 теракта - власти

18:20 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские правоохранительные органы предотвратили в 2020 году два теракта, которые исламистские террористы планировали совершить на территории республики. Об этом сообщил в воскресенье Лоран Нуньес, занимающий пост национального координатора разведслужб и ведения антитеррористической борьбы во Франции.

"Два теракта, которые готовили исламистские группировки, были предотвращены в 2020 году, а за период с 2017 года сорваны 33 таких нападения", - сказал Нуньес в эфире радиостанции "Европа-1".

Нуньес добавил, что "в 2021 году порядка 60 осужденных за терроризм выйдут из мест лишения свободы в связи с окончанием тюремного срока". Многие, по его словам, будут оставаться под пристальным наблюдением французских спецслужб. "Всего в настоящий момент в тюрьмах находятся около 500 осужденных по статьям о терроризме, еще порядка 900 человек получили сроки за другие преступления, но также подозреваются в радикализации", - отметил Нуньес.

Он также сообщил, что "за период с 2017 года правоохранители предотвратили пять нападений, которые готовили ультраправые группировки во Франции". "Все наши службы работают для достижения общей цели - обеспечения защиты французов, и в этом деле у нас уже есть результаты", - сказал он. "Благодаря новой доктрине, обеспечивающей лучшую координацию всех спецслужб, мы стали оперативнее выявлять все возможные угрозы", - заявил Нуньес.

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