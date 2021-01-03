0
0
139
НОВОСТИ

Ситуацию со смертельной "Болезнью Х" в ДРК контролирует Роспотребнадзор

19:40 03.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго (ДРК) после сообщений о смертельно опасной "Болезни Х". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор внимательно отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний и новых и возвращающихся инфекциях в мире. <...> В России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет "вирусную природу". Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности данной инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но "угрозу не стоит недооценивать".

"Возникновение новых заболеваний, в том числе с высоким пандемическим потенциалом, - часть естественного эволюционного процесса, и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают", - добавили в ведомстве.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум (Jean-Jacques Muyembe Tamfum), который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления ряда смертельно опасных болезней, передающихся от животных к человеку и теоретически способных вызвать пандемию; такие заболевания получили от журналистов канала гипотетическое название "Болезнь X". По данным CNN, у одной из пациенток в городе Ингенде в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. Заболевшая женщина выздоровела, однако врачи не смогли выяснить происхождение болезни, симптомы которой напоминали лихорадку Эбола.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 03.01.2021
Британская оппозиция призывает ввести общенациональный карантин
0
47
18:20 03.01.2021
В прошлом году во Франции предотвращено 2 теракта - власти
0
188
18:10 03.01.2021
Электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте начнут внедрять в Москве
0
202
17:25 03.01.2021
В церковной лавке пенсионерке продали макароны вместо свечей
0
270
17:10 03.01.2021
Администрация Трампа проводила самую жесткую политику в отношении РФ - Помпео
0
261
16:50 03.01.2021
В Москве в 2023 году построят первый в мире крытый центр для занятий серфингом
0
279
15:30 03.01.2021
Отставку лидера белорусских католиков принял Папа римский
0
355
14:10 03.01.2021
К вечеру энергетики восстановят энергоснабжение в Псковской области - Минэнерго РФ
0
346
13:20 03.01.2021
Из-за новый санкция США норвежская компания остановила сертификацию "Северного потока - 2"
0
556
13:10 03.01.2021
Белорусские оппоненты власти вышли на первую акцию в новом году
0
493

Возврат к списку