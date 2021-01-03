Британская оппозиция призывает ввести общенациональный карантин

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании призвал правительство немедленно ввести общенациональный карантин в Англии в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса. С соответствующим заявлением он выступил в воскресенье на встрече с журналистами.



"Вирус вышел из-под контроля. Премьер-министр Борис Джонсон намекнул, что более строгие ограничения могут быть введены через 1-3 недели, но я не вижу в этом ничего хорошего. Медленная реакция на происходящее была источником многих наших проблем. Поэтому необходимо ужесточить ограничения по всей Англии в ближайшие 24 часа", - подчеркнул Стармер, выступление которого транслировалось в эфире телеканала "Скай ньюс". По его словам, данный шаг позволит сдержать распространение коронавируса.



В настоящее время в условиях максимально строгих ограничений, которые почти равноценны карантину, живут 78% населения Англии (44 млн человек). Введенные меры предусматривают запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции.



