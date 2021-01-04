Сергей Удальцов вышел из «новогоднего» заключения

09:30

Встречать лидера «Левого фронта»

из спецприемника во время праздников

пришло несколько десятков сторонников.

Фото со страницы Сергея Удальцова

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Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов 3 января покинул спецприемник N1 на Симферопольском бульваре после 10 суток ареста и голодовки. Весь этот срок он держал голодовку, похудел на 7 килограммов. Апелляционная жалоба на незаконный арест уже подана в Мосгорсуд, ее рассмотрение должно состояться после окончания новогодних праздников. Политик заявил, что в 2021 году оппозиция должна сплотится на выборах в Госдуму.

Встречать Сергея Удальцова из спецприемника во время новогодних выходных пришло несколько десятков человек, - сторонники и пресса. Репортаж с места событий вела пресс-служба ЛФ. Лидер ЛФ поздравил всех с праздниками и заявил собравшимся: «То что происходит со мной и многими другими последние месяцы и годы — это произвол чистой воды. Вот эти аресты, задержания, уголовные дела — это уничтожение оппозиции, всем пытаются заткнуть рот. Хотя на самом деле, мы самые главные патриоты России, потому что мы переживаем о том, чтобы жизнь в стране была лучше. Чтобы люди жили более богато, более справедливой и прогрессивной была наша страна. И по идее, власть наоборот должна такую оппозицию приветствовать, с ней общаться и вести диалог. Так происходит в нормальных странах. Но у нас почему-то оппозицию боятся, ее давят, ее шельмуют. Это говорит лишь о том, что действующая власть боится открытого разговора, и на все наши справедливые предложения, - на искоренение коррупции, неравенства, - власть диалога не хочет. Поэтому мы сегодня можем заявить, что власть не патриотична, она против интересов народа и хочет законсервировать ту несправедливость, которая сформировалась при их участии. Поэтому какие бы красивые слова они не говорили, верить им нельзя».

Политик добавил, что как только оппозиция заявляет о проблемах страны, то сразу же попадает под преследования, в лучшем случае в спецприемники, в худшем — в места лишения свободы по уголовным срокам, а в самом худшем случае и вовсе погибает. «Вывод простой: 2021 год будет тяжелый, власть от нас не отцепится. Впереди выборы в Госдуму, они боятся нормальной конкуренции. Значит нам нужно: не боятся, объединяться в делах. Мы можем быть разных взглядов, но когда давят одних и других и третьих — надо сплачиваться, готовится к выборам и работать плечом к плечу на результат, то есть на победу. Год Быка, я надеюсь, мы проведем по-боевому, и как бы власти не хотели любое слово правды задушить и задавить, мы его скажем во весь голос на всю страну, на весь мир. Нам не нужна помощь Байдена и Европы, мы справимся сами. В конечном счете победа будет на стороне народа».

Он подчеркнул, что чувствует моральную победу над теми, кто его посадил под арест. Сергей Удальцов считает, что власти любой ценой хотят ужесточить ему административный надзор накануне выборов в Госдуму, поэтому «фабрикуют административные дела задним числом». Напомним, что 10 дней назад Тверской районный суд Москвы поддержал обвинения со стороны полиции и признал, что координатор «Левого Фронта» виновен в организации несогласованного массового мероприятия возле Администрации Президента 4 июля этого года (см. «НГ» от 25.12.20). Суд постановил, что переход граждан по подземному переходу от метро к зданию АП РФ является «несогласованным шествием», а Сергей Удальцов его организовал, разместив пост в соцсетях, поэтому ему по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ и назначили административный арест на 10 суток.

Дарья Гармоненко

