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Метод диагностики аутизма путем сканирования глазного дна открыли ученые из Гонконга - СМИ

09:40 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые из Гонконга разработали первый в мире метод диагностирования аутизма у детей путем сканирования глазного дна. Об этом сообщила в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост".

Для исследования были задействованы специальные камеры, уже доступные на рынке, и компьютерный анализ изображений. Утверждается, что этот быстрый неинвазивный способ может идентифицировать признаки расстройства аутистического спектра (ASD) у детей с точностью до 96%.

"Результат оказался довольно неожиданным и намного лучше, чем я мог себе представить", - отметил руководитель исследовательской группы из Китайского университета Гонконга профессор Бенни Цзи.

По его словам, данный метод может выявлять риск аутизма даже у младенцев, но он потребует дальнейших изысканий. На данном этапе исследование охватило 46 детей, отмечает газета.

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