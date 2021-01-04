Метод диагностики аутизма путем сканирования глазного дна открыли ученые из Гонконга - СМИ
09:40 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Для исследования были задействованы специальные камеры, уже доступные на рынке, и компьютерный анализ изображений. Утверждается, что этот быстрый неинвазивный способ может идентифицировать признаки расстройства аутистического спектра (ASD) у детей с точностью до 96%.
"Результат оказался довольно неожиданным и намного лучше, чем я мог себе представить", - отметил руководитель исследовательской группы из Китайского университета Гонконга профессор Бенни Цзи.
По его словам, данный метод может выявлять риск аутизма даже у младенцев, но он потребует дальнейших изысканий. На данном этапе исследование охватило 46 детей, отмечает газета.
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