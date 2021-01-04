Метод диагностики аутизма путем сканирования глазного дна открыли ученые из Гонконга - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые из Гонконга разработали первый в мире метод диагностирования аутизма у детей путем сканирования глазного дна. Об этом сообщила в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост".



Для исследования были задействованы специальные камеры, уже доступные на рынке, и компьютерный анализ изображений. Утверждается, что этот быстрый неинвазивный способ может идентифицировать признаки расстройства аутистического спектра (ASD) у детей с точностью до 96%.



"Результат оказался довольно неожиданным и намного лучше, чем я мог себе представить", - отметил руководитель исследовательской группы из Китайского университета Гонконга профессор Бенни Цзи.



По его словам, данный метод может выявлять риск аутизма даже у младенцев, но он потребует дальнейших изысканий. На данном этапе исследование охватило 46 детей, отмечает газета.



