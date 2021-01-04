В Баренцевом море прекращены поиски моряков с судна "Онега"

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, прекращены. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс- службе Росморречфлота.



"Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - сказал собеседник агентства.



Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.



