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В интересах и США, и России обсуждение вопросов контроля над вооружениями - штаб Байдена

10:00 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам как России, так и США. Соответствующее заявление сделал в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности.

Ведущий поинтересовался, считает ли Салливан, что Россия и США с приходом к власти в Вашингтоне новой администрации смогут найти сферы для сотрудничества. Представитель команды демократа отметил, что это было возможно "даже во времена холодной войны". "В первую очередь я говорю о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.

"Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в своих национальных интересах с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие", - указал Салливан. По его словам, Байден поручил своим помощникам заняться этими вопросами "без промедлений, в первые же дни и недели работы новой администрации".

"Причиной этому является то, что ключевое соглашение между США и Россией - ДСНВ - истекает чуть больше, чем через две недели с момента начала нашей работы. Нам необходимо будет заняться вопросом продления этого договора в интересах Соединенных Штатов", - заключил он.

Телекомпания Си-эн-эн в конце декабря сообщала со ссылкой на источники, что Байден, "вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок" ДСНВ, чтобы затем начать с Москвой "более содержательные переговоры" по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телекомпании, Байден считает "важным вопросом" продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве "основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями".

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