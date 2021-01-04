В новогоднюю ночь жители Подмосковья поставили рекорд по обращению в полицию и скорую
10:10 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В первые дни новогодних праздников на единый номер службы спасения Московской области 112 поступило рекордное количество вызовов от жителей и гостей региона. Максимальное количество обращений зафиксировано 1 января - более 46 тысяч. Это исторический максимум за всю историю работы номера 112 на территории Московской области", - сказали в службе.
Предыдущий рекорд пришелся на 5 мая 2020 года - более 43 тыс. вызовов за сутки. Всего же с 1 по 4 января на номер 112 в Подмосковье звонили около 150 тыс. раз, наибольшее число звонков пришлось на номера вызова скорой помощи и полиции. "Кроме того, в этот период в два раза увеличилось количество справочных вызовов от жителей и гостей региона. В среднем на номер 112 поступает порядка 2 тыс. справочных вызовов, в новогодние праздники количество таких обращений выросло до 4,5 тысяч", - уточнили в "Системе-112".
За все время работы "Системы-112" в Подмосковье ее операторы приняли и обработали более 46,5 млн вызовов. За помощью можно обратиться различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение "112 МО", с помощью Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы "ЭРА- Глонасс".
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