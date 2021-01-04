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НОВОСТИ

До июньского минимума опустился коэффициент распространения коронавируса в РФ

11:10 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник опустился до 0,92. Это минимум с 28 июня, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В Москве показатель снизился с 0,92 до 0,8.

В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент поднялся выше единицы: Воронежской и Ростовской областях (1,01), а также Ханты-Мансийском автономном округе (1,03).

В остальных показатель равен или ниже этой отметки. Так, в Свердловской области он составил ровно 1, в Санкт- Петербурге и Красноярском крае - 0,99, в Нижегородской области - 0,98, в Московской - 0,95, в Архангельской - 0,8.

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