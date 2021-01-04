По факту обмана пенсионеров с акциями компании "Соль Руси" возбудили уголовное дело

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские полицейские возбудили уголовное дело об обмане пенсионеров на более 13,3 млн рублей с вложениями в акции компании "Соль Руси" под 18% годовых. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



"Неустановленные фигуранты сообщили пенсионерам о якобы строительстве компанией "Соль Руси" завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области за счет привлеченных денежных средств и предложили приобрести его акции с возможностью извлечения прибыли от 18% годовых и обратным выкупом", - сказал собеседник агентства.



С октября 2016 по август 2018 года в комплексе "Город столиц" на Пресненской набережной и в административном здании на Большой Ордынке фигуранты заключили договоры с не менее 9 пенсионерами на покупку акций на суммы от 150 тысяч до 5,5 млн рублей. "Полученные деньги они похитили. Ущерб превысил 13,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве", - сказал источник.



