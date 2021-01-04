В Санкт-Петербурге открыли рестораны и кафе для посетителей
12:20 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на работу общепита в ночное время сохраняется. Для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, правило действует при соблюдении двух условий: если есть отдельный вход с улицы и отсутствует сквозной доступ в другие помещения ТЦ. Ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением вышеперечисленных) продолжают действовать.
Ограничения на работу предприятий общественного питания по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
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