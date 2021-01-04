В Санкт-Петербурге открыли рестораны и кафе для посетителей

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заведения общественного питания Санкт-Петербурга, работа которых была временно приостановлена с 30 декабря, вновь открываются для приема посетителей. Рестораны и кафе города с понедельника смогут работать с 6:00 до 23:00.



Запрет на работу общепита в ночное время сохраняется. Для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, правило действует при соблюдении двух условий: если есть отдельный вход с улицы и отсутствует сквозной доступ в другие помещения ТЦ. Ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением вышеперечисленных) продолжают действовать.



Ограничения на работу предприятий общественного питания по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.







