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НОВОСТИ

В Азербайджане будет создан фонд возрождения Карабаха

13:10 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в республике фонда возрождения Карабаха. Об этом сообщило в понедельник агентство АзерТАдж.

"Фонд будет осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий, обеспечивать государственно-частное партнерство в этом направлении", - говорится а распоряжении.

Согласно документу, средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований, грантов и других источников. Руководить структурой будет правление, состоящее из трех человек, а также наблюдательный совет. В состав совета в соответствии с другим распоряжением Алиева вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, ряд депутатов парламента и общественных деятелей.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, Алиев и премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

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