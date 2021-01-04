Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
13:20 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в документе.
На пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. И отметил, что пенсионеры этого заслуживают. Позже президент уточнял, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.
НОВОСТИ
- 13:10 04.01.2021
- В Азербайджане будет создан фонд возрождения Карабаха
- 12:20 04.01.2021
- В Санкт-Петербурге открыли рестораны и кафе для посетителей
- 12:10 04.01.2021
- По факту обмана пенсионеров с акциями компании "Соль Руси" возбудили уголовное дело
- 11:10 04.01.2021
- До июньского минимума опустился коэффициент распространения коронавируса в РФ
- 10:10 04.01.2021
- В новогоднюю ночь жители Подмосковья поставили рекорд по обращению в полицию и скорую
- 10:00 04.01.2021
- В интересах и США, и России обсуждение вопросов контроля над вооружениями - штаб Байдена
- 09:50 04.01.2021
- В Баренцевом море прекращены поиски моряков с судна "Онега"
- 09:40 04.01.2021
- Метод диагностики аутизма путем сканирования глазного дна открыли ученые из Гонконга - СМИ
- 09:30 04.01.2021
- Сергей Удальцов вышел из «новогоднего» заключения
- 20:40 03.01.2021
- Британская оппозиция призывает ввести общенациональный карантин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать