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Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

13:20 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров", - говорится в документе.

На пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. И отметил, что пенсионеры этого заслуживают. Позже президент уточнял, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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