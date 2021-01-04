Путин поставил математику и информатику в приоритет в общеобразовательных организациях
14:10 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов "Математика" и "Информатика" в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования", - говорится в одном из поручений главы государства правительству РФ по итогам состоявшейся 4 декабря конференции, посвященной искусственному интеллекту. Как указано в документе, эта работа должна быть проведена при участии в том числе международных математических центров мирового уровня.
Кроме того, правительство должно обеспечить "дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности".
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