Путин поставил математику и информатику в приоритет в общеобразовательных организациях

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преподавание математики и информатики в школах должно быть усовершенствовано, а все вузовские программы должны быть дополнены изучением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в опубликованном в понедельник перечне поручений президента РФ Владимира Путина.



"Обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов "Математика" и "Информатика" в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования", - говорится в одном из поручений главы государства правительству РФ по итогам состоявшейся 4 декабря конференции, посвященной искусственному интеллекту. Как указано в документе, эта работа должна быть проведена при участии в том числе международных математических центров мирового уровня.



Кроме того, правительство должно обеспечить "дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности".



