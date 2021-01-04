Начало переговоров ОПЕК+ об уровнях добычи на февраль перенесено на полчаса раньше

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерская встреча стран ОПЕК+, назначенная на 17:00 по московскому времени, перенесена на 16:30 мск, сообщили журналистам в секретариате ОПЕК.



При этом заседание министерского мониторингового комитета, который должен вынести рекомендацию по уровням добычи на февраль, теперь состоится в 15:00 мск, тогда как ранее его начало ожидалось в 14:00 по московскому времени, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов. В ОПЕК эту информацию пока не подтвердили.



В ОПЕК не называют и причину переноса основной встречи. Но один из источников ТАСС пояснил, что начало заседания министерской конференции сдвинуто, "чтобы иметь больше времени для переговоров".



