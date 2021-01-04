Начало переговоров ОПЕК+ об уровнях добычи на февраль перенесено на полчаса раньше
15:20 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом заседание министерского мониторингового комитета, который должен вынести рекомендацию по уровням добычи на февраль, теперь состоится в 15:00 мск, тогда как ранее его начало ожидалось в 14:00 по московскому времени, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов. В ОПЕК эту информацию пока не подтвердили.
В ОПЕК не называют и причину переноса основной встречи. Но один из источников ТАСС пояснил, что начало заседания министерской конференции сдвинуто, "чтобы иметь больше времени для переговоров".
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