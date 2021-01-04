0
0
104
НОВОСТИ

Начало переговоров ОПЕК+ об уровнях добычи на февраль перенесено на полчаса раньше

15:20 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерская встреча стран ОПЕК+, назначенная на 17:00 по московскому времени, перенесена на 16:30 мск, сообщили журналистам в секретариате ОПЕК.

При этом заседание министерского мониторингового комитета, который должен вынести рекомендацию по уровням добычи на февраль, теперь состоится в 15:00 мск, тогда как ранее его начало ожидалось в 14:00 по московскому времени, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов. В ОПЕК эту информацию пока не подтвердили.

В ОПЕК не называют и причину переноса основной встречи. Но один из источников ТАСС пояснил, что начало заседания министерской конференции сдвинуто, "чтобы иметь больше времени для переговоров".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:10 04.01.2021
Прошение об освобождении Ассанжа под залог суд Лондона рассмотрит 6 января - СМИ
0
98
15:10 04.01.2021
После введения налога на сахар в Польше на 40% подорожали сладкие напитки
0
163
14:10 04.01.2021
Путин поставил математику и информатику в приоритет в общеобразовательных организациях
0
219
13:20 04.01.2021
Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
0
337
13:10 04.01.2021
В Азербайджане будет создан фонд возрождения Карабаха
0
328
12:20 04.01.2021
В Санкт-Петербурге открыли рестораны и кафе для посетителей
0
290
12:10 04.01.2021
По факту обмана пенсионеров с акциями компании "Соль Руси" возбудили уголовное дело
0
364
11:10 04.01.2021
До июньского минимума опустился коэффициент распространения коронавируса в РФ
0
342
10:10 04.01.2021
В новогоднюю ночь жители Подмосковья поставили рекорд по обращению в полицию и скорую
0
470
10:00 04.01.2021
В интересах и США, и России обсуждение вопросов контроля над вооружениями - штаб Байдена
0
411

Возврат к списку