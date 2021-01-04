Прошение об освобождении Ассанжа под залог суд Лондона рассмотрит 6 января - СМИ

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду, 6 января, рассмотрит прошение защиты основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа о его освобождении под залог. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в "Твиттере" судебный корреспондент вещательной корпорации Би-би-си Доминис Кашиани.



После беседы с Ассанжем адвокат австралийца Эдвард Фицджеральд заявил, что его команде требуется дополнительное время на подготовку к подаче запроса. По его словам, имеются "серьезные основания" для того, чтобы его клиент был освобожден из тюрьмы, где он содержится с апреля 2019 года. Защита намерена представить аргументы в пользу того, что Ассанж не предпримет попытки скрыться от правосудия.



Юристы, представляющие американскую прокуратуру, заявили о намерении в установленный двухнедельный срок подать апелляцию на принятое судом ранее решение о том, что Ассанж не может быть экстрадирован в США, так как в этом случае он с высокой вероятностью покончит с собой. Судья постановила на это время оставить Ассанжа в тюрьме, однако готова рассмотреть прошение его защиты об освобождении австралийца.



6 января суд также должен будет рассмотреть вопрос о возмещении судебных издержек стороне защиты. Обвинение настаивает на том, что решение по этому вопросу должно быть принято уже после рассмотрения апелляции.



