С 5 января в Сербии начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V"
17:10 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы планируем вакцинировать около 11 тыс. человек до конца недели, при этом половину вакцины мы предоставим работникам здравоохранения, а вторую половину - геронтологическим центрам и центрам соцзащиты. На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины "Спутник V". Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление", - цитирует Джерлека агентство Танюг.
По словам госсекретаря, интерес населения к вакцинации оказался гораздо выше, чем ранее ожидалось. "Планируется, что в первую фазу вакцины получат 720 тыс. человек", - заявил он.
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