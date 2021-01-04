С 5 января в Сербии начнется вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Сербии со вторника, 5 января. Об этом заявил журналистам в понедельник государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии, председатель Национального координационного совета по иммунизации Мирсад Джерлек.



"Мы планируем вакцинировать около 11 тыс. человек до конца недели, при этом половину вакцины мы предоставим работникам здравоохранения, а вторую половину - геронтологическим центрам и центрам соцзащиты. На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины "Спутник V". Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление", - цитирует Джерлека агентство Танюг.



По словам госсекретаря, интерес населения к вакцинации оказался гораздо выше, чем ранее ожидалось. "Планируется, что в первую фазу вакцины получат 720 тыс. человек", - заявил он.



