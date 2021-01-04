В ковидном госпитале умер глава МЧС Крыма

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов умер в ковидном госпитале, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.



"Подтверждаем, скончался в ковидном госпитале", - сказал собеседник агентства.



Шахов родился 20 июня 1955 года в УССР. С марта 2014 года по июнь 2018 года - начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым. С 1 июля 2014 года - министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.



В Крыму с начала пандемии выявили около 26 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. Максимальный показатель за сутки зафиксирован 19 декабря - 357 человек.



