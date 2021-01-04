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В дни праздников полиция Украины составила 6,5 тыс. протоколов за отсутствие маски

18:30 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские полицейские составили 6,5 тыс. протоколов за отсутствие маски в общественных местах во время новогодних праздников в стране. Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил в понедельник на совещании при участии президента страны Владимира Зеленского.

"Председатель национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,5 тыс. протоколов", - отметили в офисе главы государства.

В ходе совещания министра здравоохранения Максим Степанов сказал, что после новогодних праздников в стране существует вероятность роста числа зараженных коронавирусом. К тому же, по его словам, ожидается рост заболеваемости гриппом. Зеленский поручил проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание) после новогодних праздников.

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