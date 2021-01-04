Политическое убежище Ассанжу намерено предложить правительство Мексики
19:15 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я буду просить главу МИД начать необходимую процедуру, чтобы попросить Великобританию о возможности оставить Ассанжа на свободе и дать Мексике предоставить ему убежище", - сказал он на пресс-конференции.
Обрадор также заявил, что приветствует решение лондонского суда, согласно которому Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни, и считает, что он "должен быть помилован".
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